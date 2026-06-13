Минфин: Окончательные условия семейной ипотеки объявят не позднее 1 июля

16:46, 13 июня 2026, ПАИ

Окончательные условия семейной ипотеки объявят не позднее 1 июля 2026 года, заявил «Известиям» заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков. В настоящее время решение ещё не принято, а любые слухи об уже утверждённых изменениях программы являются недостоверными.

По словам замминистра, детально обсуждался механизм изменения ставки при рождении нового ребёнка. Предполагалось максимально упростить процесс, чтобы оформление происходило в полуавтоматическом режиме, без подачи большого количества документов и справок. Какие именно условия будут введены, станет известно к концу июня – решение озвучит Правительство РФ.

Ранее сообщалось, что Минфин и Минстрой должны были до 1 июля 2026 года проработать вопрос о дифференцированной ставке по семейной ипотеке в зависимости от количества детей.