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Общество

Второй день фестиваля «Исаборг» проходит в Изборске

Второй день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборской крепости сегодня, 13 июня. В программе – массовые полевые сражения, конкурсы, ремесленные мастер-классы, исторический лекторий, лучный турнир и концерт фолк-группы, сообщили ПАИ в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото предоставили в пресс-службе Изборского музея-заповедника

Уже прошли военная программа с массовыми сражениями реконструкторов, женский конкурс «Царевна-лягушка», соревнования в рубке бревна.

В течение дня для гостей организованы средневековые ремесленные мастер-классы, исторический лекторий и танцы клубов «Скёль» и «Гельвеция».

С 15:30 до 16:30 пройдёт военная игра-сражение «Живая дальдоза», с 16:30 до 20:30 – индивидуальный лучный турнир. С 17:00 до 18:00 можно будет посетить мастер-классы в лагерях реконструкторов, а затем увидеть показательные поединки «Битва дружин».

С 19:00 до 19:30 для зрителей выступит фолк-группа «Трикветрум» из Санкт-Петербурга.

Весь день в крепости работает музейная площадка «Родная история» с богатырскими забавами, играми-путешествиями, средневековой кухней, настольной игрой «Мельница» и творческими мастер-классами.

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