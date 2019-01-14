В Невельском районе на трассе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей

19:30, 14 января 2019, ПАИ

Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Невельском районе. Об этом псковскому агентству информации сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Сообщение о ДТП на 189 км автодороги Ольша-Невель с участием двух легковых автомобилей поступило в 16:53. Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.

Напомним, телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.