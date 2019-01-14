В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России

19:38, 14 января 2019, ПАИ

Сегодня в УМВД России по Псковской области прошла встреча с пятикурсниками Санкт-Петербургского университета МВД России, которые прибыли в наш регион для прохождения преддипломной практики. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, к молодым офицерам с приветственным словом обратился заместитель начальника Управления по работе с личным составом – начальник отдела морально-психологического обеспечения УМВД полковник внутренней службы Владимир Хегер.

Он пожелал стражам порядка успешного прохождения практики и дальнейшего карьерного роста. А достичь этого помогут терпение и стремление к самосовершенствованию. Тридцати слушателям в течение нескольких месяцев предстоит пройти практику в следственных подразделениях, дознании, службе участковых уполномоченных, уголовном розыске. За каждым из них из числа опытных сотрудников полиции будут закреплены наставники.

Добавим, что после защиты дипломов и сдачи экзаменов в университете эти молодые люди и девушки вернутся для несения службы в различных подразделениях органов внутренних дел Псковской области.