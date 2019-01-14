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Общество

Псковским автоводителям в связи с ухудшением погоды рекомендуют соблюдать скоростной режим

Управление ГИБДД УМВД России по Псковской области в связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры и выпада осадков) рекомендует водителям выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных маневров и соблюдать дистанцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах начинать движение, только когда все автомобили остановятся. «В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов», - напомнили в УГИБДД.

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