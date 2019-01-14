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Общество

Жителям Палкино напомнили о мерах противопожарной безопасности

14 января сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам в поселке Палкино провели рейд по разъяснению требований пожарной безопасности. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены беседы с населением о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, граждане проинструктированы под роспись, им вручены листовки о правилах эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту.

Также до жителей поселка доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановка с пожарами на территории Псковской области и Палкинского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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