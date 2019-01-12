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Экономика

Средняя цена нового автомобиля в России выросла за 2018 год на 7,5%

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России за 2018 год выросла на 7,5%, до 1,43 млн рублей. Такие данные приводятся в сообщении агентства «Автостат», передает ТАСС.

«Согласно предварительной оценке, по итогам 2018 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1,43 млн рублей, что на 7,5% больше, чем в 2017 году. При этом средняя стоимость иномарки достигла 1,65 млн рублей, а отечественного автомобиля - 625 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, по данным «Автостата», объем рынка новых легковых автомобилей в России за 2018 год составил чуть более 2,38 трлн рублей. Продажи новых автомобилей и LCV в 2018 году составили 1,8 млн штук, увеличившись на 13%.

 

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