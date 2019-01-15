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Общество

Более 10 млн рублей вернутся бюджетным учреждениям благодаря работе псковской прокуратуры в сфере противодействия коррупции

Шесть исковых заявлений на сумму 10,1 млн рублей о возмещении ущерба, причинённого актами коррупции, удовлетворили суды Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры региона, еще 6 исковых заявлений на сумму более 13 млн рублей направлены в суды.

В течение 2018 года прокуроры Псковской области также применяли внесудебные меры прокурорского реагирования в сфере противодействия коррупции.

К примеру, прокуратура Пыталовского района в феврале прошлого года в адрес главы администрации Пыталовского района внесла представление к директору МБДОУ «Детский сад №1 Пыталово», направленное на возмещение ущерба в связи с неправомерным начислением себе стимулирующих выплат в размере около 100 тысяч рублей. В результате директор муниципального учреждения возместил ущерб в полном объеме.

Также прокуратура Пустошкинского района добилась возвращения денег в кассу муниципального предприятия, которые директор учреждения использовал в виде незаконной оплаты штрафов, наложенных на него как на должностное лицо.

Всего органы прокуратуры области в 2018 году предъявили 10 внесудебных мер на сумму порядка 1 млн рублей.

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