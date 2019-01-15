Штраф получил житель печорской деревни за недобросовестное содержание участка

12:35, 15 января 2019, ПАИ

Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи деревни Малая Гверстонь Печорского района, привлекли к административной ответственности за недобросовестное ухаживание за землей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

2 марта 2018 года по результатам контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор Управления установил, что хозяин участка в 6,29 га не ухаживает за землей и не убирает кустарники и сорняки. Защита собственной земли предусмотрена статьей 13 ЗК РФ. За нарушение земельного законодательства собственник сельхозугодий был привлечен к административной ответственности, ему было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.

В сентябре 2018 года в ходе выездной внеплановой проверки инспектор также установил, что мероприятия по защите и охране земель хозяин выполнил частично.

В связи с неисполнением предписания в отношении землевладельца было возбуждено дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье судебного участка № 13 Печорского района Псковской области, который по итогам их рассмотрения назначил землевладельцу административное наказание в виде штрафа.