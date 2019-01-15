0
14:49
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
13:44
Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны
12:16
Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области
11:19
Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах
11:02
Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00
09:51
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
09:08
Зоозащитники в тренде
Еще новости
Общество

Штраф получил житель печорской деревни за недобросовестное содержание участка

Собственника земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного вблизи деревни Малая Гверстонь Печорского района, привлекли к административной ответственности за недобросовестное ухаживание за землей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

2 марта 2018 года по результатам контрольно-надзорных мероприятий государственный инспектор Управления установил, что хозяин участка в 6,29 га не ухаживает за землей и не убирает кустарники и сорняки. Защита собственной земли предусмотрена статьей 13 ЗК РФ. За нарушение земельного законодательства собственник сельхозугодий был привлечен к административной ответственности, ему было выдано обязательное для исполнения предписание об устранении выявленного нарушения.

В сентябре 2018 года в ходе выездной внеплановой проверки инспектор также установил, что мероприятия по защите и охране земель хозяин выполнил частично.

В связи с неисполнением предписания в отношении землевладельца было возбуждено дело об административном правонарушении по части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Материалы дела были направлены мировому судье судебного участка № 13 Печорского района Псковской области, который по итогам их рассмотрения назначил землевладельцу административное наказание в виде штрафа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
15 января 2019
Фестиваль «Исаборг» в Старом Изборске проведут на месяц раньше из-за Ганзы-2019
Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны
15 января 2019
Сергей Грахов: Призывы не заключать договоры с регоператором по обращению с ТКО незаконны
Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области
15 января 2019
Мешковый способ сбора мусора будет организован в деревнях Псковской области 2
Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах
15 января 2019
Площадки для временного накопления мусора планируется оборудовать в псковских лесах 1
Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00
15 января 2019
Директор регоператора по обращению с коммунальными отходами ответит на вопросы читателей ПАИ в 14:00
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
15 января 2019
76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков отметят великолучане 16-18 января
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
14 января 2019
Оценена стоимость «мусорной строчки» в платёжках за квартиру
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России
14 января 2019
В Псков на практику прибыли курсанты Санкт-Петербургского университета МВД России

Идет загрузка...