Около 40 тысяч километров путей Октябрьской железной дороги очищены от снега с начала января

12:07, 15 января 2019, ПАИ

Около 40 тысяч километров путей было очищено от снега на Октябрьской железной дороге с начала января. Как сообщили Псковскому агентству информации в службе корпоративных коммуникаций ОЖД, работы по расчистке железнодорожной инфраструктуры от снега в границах Октябрьской магистрали проводятся на постоянной основе, исходя из погодных условий в регионах.

За истекший период января на борьбу с осадками были выведены 63 снегоуборочные и снегоочистительные машины, расчищены почти 40 тысяч километров путей и 14 тысяч стрелочных переводов. Кроме того, на участках, где требуется ручной труд, уборку снега осуществляли около 3 тысяч железнодорожников. При проведении технического обслуживания грузовых и пассажирских электровозов токоприемники локомотивов обрабатывались специальной антигололедной смазкой.

С 1 по 14 января на территории Октябрьской железной дороги убрано более 1 млн кубометров снега.