Подать заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку должны псковские девятиклассники до 30 января

14:07, 15 января 2019, ПАИ

Заявления на участие в итоговом собеседовании по русскому языку псковские девятиклассники должны подать не позднее, чем за две недели до его проведения, то есть до 30 января включительно. Заявления подаются учащимися по месту их обучения, сообщается на официальном сайте Рособрнадзора.

Итоговое собеседование с 2018/2019 учебного года введено для выпускников 9 классов как обязательное, его успешная сдача будет являться для них условием допуска к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового собеседования может быть «зачет» или «незачет».

Основной срок проведения итогового собеседования по русскому языку в этом году – 13 февраля. Для выпускников, получивших «незачет», либо не явившихся на собеседование по уважительной причине, предусмотрены дополнительные дни - 13 марта и 6 мая.

Участникам итогового собеседования будет предложено выполнить четыре задания: чтение текста вслух, его пересказ с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

На выполнение работы каждому участнику отводится в среднем 15 минут. Для участников итогового собеседования с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность процедуры может быть увеличена на 30 минут.