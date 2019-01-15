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Общество

За год в Псковской области удалось благоустроить 99 дворов

99 дворов и 30 общественных территорий удалось обновить в муниципалитетах Псковской области в 2018 году. Ремонт выполнен в рамках партийного проекта «Городская среда», сообщил секретарь городского отделения «Единой России», глава Пскова Иван Цецерский, выступая на расширенном заседании политсовета 15 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Также продолжилось благоустройство мест массового отдыха. Средства на эти цели в прошлом году получили Невельский, Порховский, Печорский, Островский и Опочецкий районы. Общая сумма субсидий из федерального и областного бюджетов составила 7 млн 787,63 тыс. рублей.

Всего на реализацию партпроекта в 2018 году было направлено 139 млн 786,8 тыс. рублей, в 2019-м предполагается финансирование в размере 192 млн 337,8 тыс. рублей.

Иван Цецерский особо отметил, что Опочка стала одним из 80 победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых и исторических городах. На реализацию проекта муниципалитету выделено 50 млн рублей из федерального бюджета.

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