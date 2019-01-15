15 млн рублей предусмотрены на доступную среду в Псковской области в 2019 году

15:39, 15 января 2019, ПАИ

В 2019 году на обеспечение доступной среды для инвалидов в бюджете Псковской области предусмотрено 15 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения «Единая Россия» со ссылкой на регионального координатора партийного проекта «Единая страна – доступная среда», депутата областного Собрания Марину Борисенкову.

Она уточнила, что 10 млн рублей из указанной суммы будут направлены на создание безбарьерной среды в областной клинической больнице, еще 3 млн рублей заложены на жилье под потребности лиц с ограниченными возможностями здоровья, также планируются мероприятия по реабилитации и социализации инвалидов.

Марина Борисенкова сообщила, что в течение прошлого года партийный проект проводил мониторинг доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и выявил ряд проблем, которые в перспективе должны быть решены.

«Партпроект «Единая страна – доступная среда» не ограничивается только физической доступностью объектов инфраструктуры, а включает в себя также обеспечение доступности социальных институтов, образования, работы, возможности участия в культурной и спортивной жизни», - отметила Марина Борисенкова и напомнила, что в Псковской области проживают более 50 тысяч человек с инвалидностью.

Напомним, что партийный проект «Единой России» «Единая страна – доступная среда», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ, для того чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание в рамках партпроекта уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.