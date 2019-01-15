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Спорт

Международный турнир по баскетболу пройдёт в Великих Луках 18 января

18 января в состоится Международный турнир по баскетболу среди юношей 2004 года рождения, посвященный 76-й годовщине освобождения города Великие Луки от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этом году турнир собрал 12 сильнейших сборных команд Светлогорска, Великого Новгорода, Минска, Тулы, Сморгони, Ухты, Костромы, Куровского, Лыткарино, Пскова, Всеволожска и Великих Лук.

Начало турнира - в 10:00. Соревнования пройдут в ВЛГАФК (площадь Юбилейная, 4 корпус 2) и ВГСХА (проспект Ленина, 2).

Запланированы 30 игр, расписание здесь>>>. 

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