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Общество

IV Сретенский молодежный бал состоится в Пскове 6 февраля

6 февраля в Пскове в спортивно-развлекательном парке «Простория» состоится IV Сретенский молодежный бал, организованный Псковским городским молодежным центр совместно с молодежным отделом Псковской митрополии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе молодежного центра.

Бал будет приурочен к православному празднику Сретенья Господня и Дню православной молодежи. Для участников и зрителей будут организованны развлекательные площадки. 

Участники будут танцевать полонез, вальс, кадриль, польку, падеграс, экосез и падепатинер. Аккомпанировать им будет живой оркестр. 

Целью Сретенского бала является приобщение участников к традиционным культурным способам проведения праздничных мероприятий и содействию общения православной молодежи города. 

Бесплатные репетиции проходят в Колледже искусств (улица Набат, 5) по средам в 19:00 и субботам в 13:00. Запись на репетиции по телефонам: 8 911 351 15 01, 56 37 07. 

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