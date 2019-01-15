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Общество

Волонтерская лыжная экскурсия по малоизвестным достопримечательностям состоялась в Пскове

В минувшие выходные в Пскове состоялась первая лыжная экскурсия под названием «Неизвестный Псков», в которой приняли участие десять человек. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, мероприятие прошло в рамках экскурсионного марафона просветительского проекта «Довмонтов город», реализуемого администрацией города Пскова.

Инициатором экскурсии стал псковский путешественник и активный экскурсовод-волонтер Виктор Веревкин. В пресс-службе отметили, что Виктор Веревкин разработал маршрут лыжной экскурсии, включающий малодоступные и практически неизвестные для большинства горожан и гостей города объекты Пскова.

Экскурсия стартовала с лыжной базы «Сосёнка», основные остановки были сделаны в посёлке Корытово и Пантелеймоновом монастыре, где участникам был предложен обед.

В общей сложности маршрут вдоль реки Великой составил 10 километров и завершился возвращением на базу. Организаторы планируют сделать подобные экскурсии традиционными.

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