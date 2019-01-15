Доступ к сайтам экстремистской направленности запретили в библиотеках двух образовательных учреждений Великих Лук по требованию прокуратуры

18:18, 15 января 2019, ПАИ

Доступ к сайтам экстремистской направленности запретили в библиотеках великолукского техникума железнодорожного транспорта и великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I по требованию великолукской транспортной прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что на компьютере, расположенном в библиотеке техникума, имелся доступ к информации, отнесенной решениями судов к экстремистской направленности. Кроме того, в библиотеке великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения отсутствовали полные сведения о печатных изданиях и сайтах экстремистской направленности, включенных в Федеральный список экстремистских материалов.

В этой связи великолукская транспортная прокуратура внесла представление директору великолукского филиала Петербургского государственного университета путей сообщения. По результатам его рассмотрения нарушения устранены, двоих лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.