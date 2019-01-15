Открыто общественное обсуждение проекта новых правил благоустройства Пскова

18:05, 15 января 2019, ПАИ

Администрация Пскова объявила о проведении общественного обсуждения проекта новых правил благоустройства города. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в соответствии с установленными требованиями общественное обсуждение, в течение которого принимаются замечания и предложения, будет проходить до 28 февраля.

Все предложения с пометкой «общественное обсуждение» представляются по электронной почте с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства и адреса электронной почты (по желанию - принадлежность к какой-либо организации).

Отметим, что разработчиками проекта являются управление по градостроительной деятельности и управление городского хозяйства администрации Пскова.

С проектом решения Псковской городской Думы «О внесении изменений в решение Псковской городской Думы от 29 апреля 2011 года № 1692 «Об утверждении правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения Пскова» можно ознакомиться здесь>>>