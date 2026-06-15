В России планируют расширить перечень исследований в рамках диспансеризации

18:56, 15 июня 2026, ПАИ

С осени 2026 года в рамках диспансеризации будет усилен контроль за сердечно-сосудистыми рисками, включая оценку вероятности ишемической болезни сердца. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

«С 1 сентября 2026 года вступает в силу приказ Минздрава России, утверждающий новую форму карты учёта профилактического медицинского осмотра и диспансеризации», – сообщила Юлия Дрожжина РИА Новости.

В обновлённую форму диспансеризации включат новые показатели для оценки сердечно-сосудистых рисков, такие как липидный профиль и риск развития ишемической болезни сердца. Для пациентов процедура останется бесплатной и доступной в рамках ОМС.

Кроме того, врачи будут уделять внимание когнитивным нарушениям, рискам падений и переломов из-за остеопороза, предиабету, остеопорозу, болезни Альцгеймера и ряду психических расстройств.

Юлия Дрожжина подчеркнула, что изменения связаны с современными вызовами в здравоохранении. Ранее диспансеризация была направлена на выявление уже известных хронических заболеваний. Теперь акцент смещается на раннюю диагностику состояний, которые могут длительное время протекать бессимптомно, но серьёзно влиять на качество и продолжительность жизни.