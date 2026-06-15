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Общество

У двух исследованных в Псковской области клещей выявили эрлихиоз

С 8 по 14 июня в лабораториях Псковской областной инфекционной больницы исследовано 124 клеща, что на 17 больше, чем на предыдущей неделе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: ПАИ

В Пскове обнаружили 108 клещей, из которых 31 инфицирован боррелиозом, два – эрлихиозом, один – анаплазмозом.

В Великих Луках исследовали 16 клещей, и ни один из них не оказался заражён энцефалитом, но три клеща были носителями боррелиоза. В среднем в этом году заражённость клещей составляет 31,8 % – на 0,5 % меньше, чем в 2025-м. За неделю с 8 по 14 июня заражённость клещей, по данным лабораторий ПОИКБ, снизилась до 29,8 %, то есть был инфицирован каждый третий клещ.

По информации управления Роспотребнадзора, с начала сезона в медицинские учреждения Псковской области из-за укусов клещей обратились 955 человек, в том числе 244 ребёнка. Чаще всего нападения происходили на придомовых участках, в сельских районах, на дачах и в лесах.

В ведомстве также напомнили, что в Пскове и Великих Луках работают пункты приёма и исследований клещей на предмет их заражённости возбудителями клещевых инфекций.

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