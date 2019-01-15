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Общество

Рождественский концерт прошел в Доме культуры Порхова

13 января в районном Доме Культуры города Порхова прошел традиционный Рождественский концерт, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

В честь праздника Рождества Христова свои таланты объединили учащиеся воскресных школ городов Порхова, Дно и поселка Дедовичи, вокальные и танцевальные коллективы, сольные исполнители.

«Все выступающие порадовали своими талантами сердца благодарных слушателей, которые не жалели своих аплодисментов. Умилительно звучали слова рождественских песен в исполнении самых маленьких участников», – рассказали в епархии.

В завершении концерта, ректор воскресной школы святого апостола Андрея Первозванного иерей Виктор Шелухов приветствовал организаторов и участников вечера, вручил памятные сувениры детям и благодарственные письма руководителям коллективов.

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