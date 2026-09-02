Опочанка стала победителем конкурса «Заступник» с роликом о пропаже детей

12:22, 02 сентября 2026, ПАИ

Ученица 9 «А» класса опочецкой гимназии Кира Бережная стала одним из пяти победителей конкурса видеороликов о бесплатном приложении «Заступник» среди школьников и студентов Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в редакции газеты «Красный маяк».

Инициатива участия в конкурсе исходила от мамы Киры, которая узнала о нём от советника директора Татьяны Звягинцевой. Тема оказалась невероятно близка семье – отец школьницы является волонтёром поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Пропавшие дети – это боль, которую мы пропускаем через себя, поэтому решение участвовать было принято единогласно», – поделилась Кира Бережная.

Подготовка к конкурсу заняла два дня. За это время разрабатывался сценарий: семья перебирала форматы от комикса до музыкального клипа, но выбор пал на русскую народную сказку. Съёмочный процесс, вопреки ожиданиям, прошёл легко – всего за 20 минут в четыре дубля. За профессиональный монтаж отвечал дядя школьницы, который взял на себя техническую часть.

Самым напряжённым этапом, по словам победительницы, стало голосование. Активная поддержка учителей, одноклассников, их родителей и неравнодушных жителей Опочки помогла Кире Бережной одержать уверенную победу с большим отрывом. Победительница выразила благодарность каждому за поддержку. «Победа в конкурсе «Заступник» – это победа всей моей семьи! И на самом деле за ней стоит огромная работа и поддержка сотен людей», – заключила Кира Бережная.

На торжественной линейке в гимназии Кира Бережная получила диплом победителя и ценный приз – телефон.