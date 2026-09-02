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Общество

В Псковской области участники проекта «Навигаторы добра» повысили квалификацию

Обучение организаторов добровольческой деятельности в рамках «Школы Добро.Университета» прошло в Псковской области с 28 по 30 августа. Мероприятие проходило на базе регионального Дома молодёжи, его участниками стали советники директоров по воспитанию, задействованные в пилотном проекте «Навигаторы добра». Об этом ПАИ сообщили представители проекта «Навигаторы детства».

Фото: «Навигаторы детства»

В числе слушателей – Алина Фёдорова из Торошинской средней школы, Надежда Сагдеева из школы №17 имени Валерия и Анатолия Молотковых и Елена Карпова из Дновского железнодорожного техникума.

Ключевой задачей обучения стало внедрение единых стандартов добровольчества на территории всей страны, а также предоставление организаторам инструментов для масштабирования их проектов. На протяжении трёх дней для участников была подготовлена насыщенная программа, включавшая интерактивные лекции, мастер-классы и тренинги.

Занятия проводили Андрей Черкасов – ведущий менеджер образовательных программ Управления образовательных программ ассоциации волонтерских центров – и специалисты Ресурсного центра добровольчества Псковской области.

Фото: «Навигаторы детства»

Одна из участниц, Алина Фёдорова, имеющая за плечами более семи лет волонтёрского стажа, поделилась впечатлениями: обучение, по её словам, вызвало подлинный интерес и способствовало переосмыслению накопленного опыта. Она отметила, что тренер сумел увлечь как новичков, так и опытных коллег, а полученные инструменты для работы с волонтёрами помогут сделать её деятельность в школе более эффективной и увлекательной.

Всероссийский проект «Навигаторы детства», в рамках которого организовано обучение, реализуется Росдетцентром при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Добавим, что государственный медиахолдинг Псковской области оказывает информационную поддержку проекту «Навигаторы детства».

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