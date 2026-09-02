Задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию

11:34, 02 сентября 2026, ПАИ

Пскович, задолжавший ребёнку 2,5 миллиона рублей, отправится на принудительные работы в колонию, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

40-летний житель Пскова накопил 2,5 миллиона рублей долга по алиментам на содержание сына. Вместо того чтобы устроиться на работу, пскович проигнорировал свои обязательства и начал скрываться.

Тогда судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности. Судья назначил ему 20 часов обязательных работ, но должник не вышел на отработку.

За неисполнение решения суда мировой судья пересмотрел дело, и мужчине назначили трое суток административного ареста. Пскович продолжал игнорировать долг. Тогда дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. В ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства его вины.

Дело с обвинительным актом ушло прокурору, а затем в суд, который признал псковича виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев принудительных работ в исправительном центре.

Ранее сообщалось,что полмиллиона рублей алиментов задолжал дочери сотрудник вуза в Пскове.