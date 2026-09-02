Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию

Пскович, задолжавший ребёнку 2,5 миллиона рублей, отправится на принудительные работы в колонию, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: ПАИ

40-летний житель Пскова накопил 2,5 миллиона рублей долга по алиментам на содержание сына. Вместо того чтобы устроиться на работу, пскович проигнорировал свои обязательства и начал скрываться.

Тогда судебные приставы привлекли мужчину к административной ответственности. Судья назначил ему 20 часов обязательных работ, но должник не вышел на отработку.

За неисполнение решения суда мировой судья пересмотрел дело, и мужчине назначили трое суток административного ареста. Пскович продолжал игнорировать долг. Тогда дознаватель службы судебных приставов возбудил уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ. В ходе следствия были собраны исчерпывающие доказательства его вины.

Дело с обвинительным актом ушло прокурору, а затем в суд, который признал псковича виновным и назначил наказание в виде восьми месяцев принудительных работ в исправительном центре.

Ранее сообщалось,что полмиллиона рублей алиментов задолжал дочери сотрудник вуза в Пскове.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






02 сентября 2026

Игорь Сопов: Открытость избирательного процесса — лучшая гарантия его прозрачности
02 сентября 2026

Возможности единой карты псковича обсудят в новом выпуске «Среды обитания»
02 сентября 2026

Опочанка стала победителем конкурса «Заступник» с роликом о пропаже детей
02 сентября 2026

В Псковской области участники проекта «Навигаторы добра» повысили квалификацию
02 сентября 2026

Россияне могут взять до пяти дней отпуска за свой счёт при регистрации брака
02 сентября 2026

Автомобиль изъяли у невельчанина за пьяную езду
02 сентября 2026

Задолжавший своему сыну 2,5 млн рублей пскович отправится в исправительную колонию
02 сентября 2026

Эксперты Роспотребнадзора рассказали о паразитах в мясе и способах защиты

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...