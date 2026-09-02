Налоговый вычет поможет вернуть часть расходов на детский лагерь

11:02, 02 сентября 2026, ПАИ

Родители могут вернуть часть средств, потраченных на приобретение детских путёвок в спортивные, образовательные или лечебные лагеря, оформив социальный вычет на обучение, сообщили ПАИ в УФНС России по Псковской области.

Обязательное условие – у такого детского лагеря должна быть лицензия на ведение образовательной деятельности и реализацию образовательной программы.

Компенсации подлежат только расходы, непосредственно относящиеся к образовательной составляющей путевки. Годовой лимит на обучение одного ребёнка – 110 тысяч рублей (на двоих родителей общий). Расходы на проживание, питание, бытовое обслуживание возмещению не подлежат.

Отметим, социальный налоговый вычет можно получить и за физкультурно-оздоровительные занятия: секции, сборы, тренировки. Важно, чтобы организация, предоставляющая такие услуги, была включена в перечень Минспорта России (он ежегодно обновляется).

В том случае, если в санатории ребёнку оказывали платные медицинские услуги и у санатория есть медицинская лицензия, эти расходы также можно включить в вычет на лечение. При этом общий лимит на лечение и спорт (за себя и детей) – 150 тысяч рублей в год. Этот лимит действует отдельно от вычетов на обучение детей и на дорогостоящее лечение – они не суммируются.

Для оформления вычета потребуется справка об оплате по установленной форме. С 2024 года действуют единые формы для трёх видов услуг: медицинских, образовательных и физкультурно-оздоровительных.

Есть три способа получения вычета: через работодателя (в текущем году); через налоговые органы по окончании года (подать декларацию 3-НДФЛ; в упрощённом порядке (при получении соответствующего сообщения, достаточно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика, остальные данные подгрузятся автоматически).

Подробнее с информацией о получении социального налогового вычета можно ознакомиться в разделе «Налоговые вычеты по НДФЛ» – «Социальные налоговые вычеты».