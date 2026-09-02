Россияне могут взять до пяти дней отпуска за свой счёт при регистрации брака

11:38, 02 сентября 2026, ПАИ

Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти календарных дней предоставляют россиянам при регистрации брака. Такие дни не сокращают продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска и не засчитываются в его счёт, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

В соответствии со статьёй 128 Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы в связи с бракосочетанием. Основанием для оформления служит письменное заявление работника, подчеркнула Подольская.

Эксперт уточнила, что руководитель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска при наличии соответствующего заявления от работника. При этом работодатель вправе запросить у сотрудника свидетельство о заключении брака.

Кроме того, сотрудник может оформить отпуск для подготовки к свадьбе в период испытательного срока. В этом случае продолжительность испытания будет увеличена на количество дней, в течение которых работник отсутствовал на рабочем месте.