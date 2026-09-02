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Общество

Россияне могут взять до пяти дней отпуска за свой счёт при регистрации брака

Право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти календарных дней предоставляют россиянам при регистрации брака. Такие дни не сокращают продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска и не засчитываются в его счёт, сообщила РИА Новости эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская.

Фото: ПАИ

В соответствии со статьёй 128 Трудового кодекса РФ работодатель обязан предоставить сотруднику отпуск без сохранения заработной платы в связи с бракосочетанием. Основанием для оформления служит письменное заявление работника, подчеркнула Подольская.

Эксперт уточнила, что руководитель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска при наличии соответствующего заявления от работника. При этом работодатель вправе запросить у сотрудника свидетельство о заключении брака.

Кроме того, сотрудник может оформить отпуск для подготовки к свадьбе в период испытательного срока. В этом случае продолжительность испытания будет увеличена на количество дней, в течение которых работник отсутствовал на рабочем месте.

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