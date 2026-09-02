Автомобиль изъяли у невельчанина за пьяную езду

11:36, 02 сентября 2026, ПАИ

В Невеле полиция остановила водителя, который ранее уже привлекался к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, вечером 1 сентября у дома на улице Герцена инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили для проверки автомобиль «Лада Веста». Выяснилось, что управлял этой иномаркой 57-летний невельчанин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль у него изъяли. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее трёх нетрезвых водителей-рецидивистов задержали в Псковской области.