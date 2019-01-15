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Общество

32-летний наркоман предстанет перед судом за убийство псковской сироты Валентины Нэш Фейф

За убийство 25-летней псковской сироты Валентины Нэш Фейф с американским гражданством, которая проживала в Любятово, будут судить 32-летнего наркомана. Как сообщает анонимный Telegram-канал «Следак шепнул», уголовное дело об убийстве было передано в суд сегодня, 15 января.

В июне 2017-го Валентина Нэш Фейф пропала без вести. Её поисками занимались следователи, полицейские и волонтёры. В итоге был задержан знакомый девушки, употребляющий наркотики. Подозреваемый в убийстве указал, где закопал тело, но заявил, что она умерла от передозировки. Однако экспертиза установила, что Валентину перед смертью жестоко избивали.

Валентина Нэш Фейф

Напомним, 14-летнюю Валентину Нэш Фейф удочерила семья из США, но в 2010 году девушка вернулась в Россию, поскольку ее избивала приемная мать.

После достижения совершеннолетия, лишив мачеху родительских прав, девушка вернулась на родину, где стала героиней нескольких ток-шоу на центральных телеканалах. В студии она обвиняла в бездействии социальные службы. Те, в свою очередь, заявляли, что сирота вместо того, чтобы воспользоваться их помощью, ведет разгульный образ жизни.

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