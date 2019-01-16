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Общество

Всемирный день «The Beatles» отмечается 16 января

Сегодня, 16 января, по решению ЮНЕСКО с 2001 года отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day), пишет портал calend.ru.

16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начали свой путь к славе молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр. 16 января 1964 года журнал «Cashbox» присвоил песне «I Want To Hold Your Hand» первое место в американском хит-параде, после того как этот сингл разошелся миллионным тиражом всего за 10 дней.

Всемирное признание группа получила в 1963 году после выпуска сингла «Please Please Me». Группа оказала большое влияние на развитие мировой музыки. Многие известные композиторы и исполнители брали с них пример. Кроме того, «битлы» впервые использовали некоторые новаторские разработки в области звукозаписи и съемок видеоклипов.

В настоящее время «The Beatles» занимает первое место в списке величайших исполнителей всех времен по версии журнала «Rolling Stone». 16 января, в честь знаменитой группы, проводятся различные памятные мероприятия и кавер-концерты песен британской четвёрки.

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