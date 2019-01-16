На 8% увеличился средний размер банковского вклада в России за два года

09:19, 16 января 2019, ПАИ

За последние два года средний размер банковского вклада в России вырос на 8% и составил более 682 тысяч рублей. Наибольший рост отмечался в прошлом году, сообщает газета «Известия» со ссылкой на банки, входящие в топ-30 кредитных организаций.

Рост размеров депозитов представители финансовых организаций объяснили повышением ключевой ставки и ослаблением рубля. По мнению экспертов, на ситуацию повлиял и рост зарплат граждан, а также отсутствие санаций.

Специалисты банковской сферы прогнозируют рост ставок по вкладам в течение всего нынешнего года. По их мнению, хранение средств на депозите позволит сохранить накопления в рублях от обесценивания.