Обширный циклон будет хозяйничать на Северо-Западе РФ – «Фобос»
На Северо-Западе РФ в предстоящие выходные по-прежнему будет хозяйничать обширный циклон: в регионе задержится дождливая погода. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Вместе с тем с облаками сюда будут поступать умеренно тёплые атлантические воздушные массы и показания термометров будут немного выше обычного: днём на севере температура составит +10…+15 градусов, в южной части – до +15…+20 градусов.
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