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Общество

Обширный циклон будет хозяйничать на Северо-Западе РФ – «Фобос»

На Северо-Западе РФ в предстоящие выходные по-прежнему будет хозяйничать обширный циклон: в регионе задержится дождливая погода. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Вместе с тем с облаками сюда будут поступать умеренно тёплые атлантические воздушные массы и показания термометров будут немного выше обычного: днём на севере температура составит +10…+15 градусов, в южной части – до +15…+20 градусов.

Ранее сообщалось, когда в Псковской области наступит бабье лето.

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