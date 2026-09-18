Обширный циклон будет хозяйничать на Северо-Западе РФ – «Фобос»

21:55, 18 сентября 2026, ПАИ

На Северо-Западе РФ в предстоящие выходные по-прежнему будет хозяйничать обширный циклон: в регионе задержится дождливая погода. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Вместе с тем с облаками сюда будут поступать умеренно тёплые атлантические воздушные массы и показания термометров будут немного выше обычного: днём на севере температура составит +10…+15 градусов, в южной части – до +15…+20 градусов.

Ранее сообщалось, когда в Псковской области наступит бабье лето.