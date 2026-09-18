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Политика

Михаил Каратыш проголосовал на выборах с помощью ДЭГ

Ветеран СВО, помощник губернатора Псковской области, участник региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» Михаил Каратыш проголосовал на выборах с помощью ДЭГ. Об этом он сообщил в своём канале в MAX.

Фото из канала Михаила Каратыша в MAX

По его словам, процесс занял всего несколько минут и не потребовал отрыва от повседневных дел: «Сегодня, в первый день голосования, сделал свой выбор – проголосовал электронно через портал ДЭГ. Это действительно удобно: несколько минут – и ты выполнил свой гражданский долг, не отвлекаясь от повседневных дел».

Современные технологии, отмечает он, дают такую возможность: «За этим удобством стоит главное – наша общая ответственность за будущее. Выборы – это не формальность и не просто галочка в бюллетене. Это возможность каждого из нас сказать своё слово, повлиять на то, как будет развиваться наш город, район, область».

Михаил Каратыш обратился к жителям Псковской области, призвав их использовать свой голос на выборах.

«Дорогие друзья, все, у кого есть право голоса, пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Воспользуйтесь своей возможностью – на избирательном участке или онлайн. Сделайте свой выбор. Вместе мы – сила!» – написал он в своём канале в MAX.

По данным на конец дня, в голосовании приняло участие 104 712 человек – это 21 % от общего количества избирателей (с учётом ДЭГ).

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