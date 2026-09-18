В первый день выборов явка в Псковской области составила 21 %

21:12, 18 сентября 2026, ПАИ

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов подвёл итоги первого дня голосования на выборах депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и Законодательного Собрания области восьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

По данным на 20:00, в голосовании приняло участие 104 712 человек – это 21,1 % от общего количества избирателей (с учётом ДЭГ).

По словам председателя избиркома, все участковые комиссии открылись вовремя и закрылись без происшествий.

«Были обращения по некоторым вопросам – на все получили ответы, жалоб не поступало. Комиссии отработали хорошо», – отметил Сопов.

Активно идёт дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Его работа может продолжаться и ночью – это позволит оценить, сколько избирателей голосует в это время суток.

На каждом участке было предусмотрено оборудование для людей со слабым зрением. Также на площадках проходило детское голосование.

Продолжает реализовываться проект «Здоровье наших избирателей», в рамках которого на участках организуют пункты вакцинации. Эта мера особенно востребована в сельских населённых пунктах, отметил Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что политическое шоу «Ночь выборов – 2026. Псковская область» по традиции стартует после окончания голосования в воскресенье, 20 сентября, на площадке медиацентра Псковского агентства информации.