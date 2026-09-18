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Общество

Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по формированию полётной программы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочее совещание по формированию полётной программы на 2027 год. Мероприятие прошло в пятницу, 18 сентября, на площадке нового терминала прилёта в Псковском международном аэропорте «Княгиня Ольга». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В обсуждении вопросов приняли участие заместители губернатора Нинель Салагаева и Игорь Шатурный, министр транспорта и дорожного хозяйства региона Станислав Стармолотов, генеральный директор ООО «Новапорт Холдинг» Евгений Янкилевич и генеральный директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артём Тарасов.

Участники совещания рассмотрели исполнение полётной программы в 2026 году, предложения на 2027 год и перспективы развития воздушного сообщения в Псковской области.

«Для региона это крайне важный вопрос. Загрузка рейсов из аэропорта имени княгини Ольги стабильно высокая – в среднем более 90 %. Нам необходимо чётко понимать, какой объём перевозок мы сможем обеспечить в 2027 году и на каких условиях. Наша главная задача – как минимум сохранить количество направлений и рейсов, к которым уже привыкли пассажиры», – отметил Михаил Ведерников.

Особое внимание на совещании уделили программе субсидирования авиарейсов.

Ранее сообщалось, что о предстоящем капремонте старого терминала в аэропорту Пскова губернатор доложил Владимиру Путину.

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