В Псковской области прошли памятные мероприятия ко Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества

23:08, 18 сентября 2026, ПАИ

Сегодня, 18 сентября, во всех муниципалитетах Псковской области состоялись торжественные и траурные акции, посвящённые Дню памяти псковичей, погибших при защите Отечества. О приуроченных к памятной дате событиях написали в районных газетах.

Так, газета «Коммуна» сообщает, что в Дедовичах памятный митинг прошёл на погосте Высокое – в месте, где, по словам очевидцев, история и современность словно смыкаются воедино. Открыл мероприятие глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов, который подчеркнул, как важно помнить о подвиге героев и беречь мир на родной земле.

Настоятель храма Покрова, священник Димитрий отслужил панихиду, а после минуты молчания песню «Как мне сыну рассказать, что такое война…» исполнила Оксана Львова. В почётном карауле стояли юнармейцы и бойцы поискового отряда «Журавли», а участники возложили к мемориалу цветы в знак тихой благодарности и памяти. Среди гостей были председатель Совета ветеранов Светлана Иванова, социальный координатор Татьяна Петроченко, руководители учреждений и депутаты.

В этот же день в Новоржевском округе в Барутской сельской библиотеке прошёл урок памяти, на котором вспоминали защитников Псковской земли разных эпох: от Александра Невского и его победы в Ледовом побоище до героев Великой Отечественной войны – Александра Матросова, Клавдии Назаровой, Анастасии Бисениек. Говорили и о подвиге 6‑й парашютно‑десантной роты 76‑й дивизии ВДВ, о гвардии прапорщике Даниле Иванове – трижды кавалере ордена Мужества, а также о современных героях Станиславе Пугаче, Андрее Гордее, Олеге Трофимове и других бойцах, продолжающих традиции мужества в зоне специальной военной операции. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

Торжественные траурные митинги также состоялись в Выбутах возле памятника «Воин» и в Черёхе возле памятника «Звезда». Как отметила глава Псковского округа Наталья Фёдорова, Псковская земля веками была надёжным щитом России на западных рубежах и сегодня её жители так же отважно и стойко выполняют воинский долг там, где этого требует Родина. В акциях приняли участие ветераны вооружённых сил, действующие военнослужащие, представители молодёжных организаций, муниципальной власти и общественности.

Особым акцентом дня стали мероприятия для школьников, пишет газета «Призыв». В Себеже в аллее Белых Журавлей прошла патриотическая встреча в рамках всероссийского проекта «Культура для школьников». Учащиеся 5-го «Б» и 8-го «Б» классов Себежской основной школы вместе с библиотекарем листали героические страницы истории края – от Отечественной войны 1812 года до локальных конфликтов и сегодняшних событий. Ребята прочитали стихи Ирины Харитоновой о мужестве и долге, почтили память павших минутой молчания, а затем возложили к мемориалу цветы и гирлянду славы, которую изготовили своими руками.

Сегодня память погибших почтили и у нового мемориального комплекса защитникам Отечества на кладбище Белый Мох. В знак глубокого уважения и вечной памяти цветы к подножию монумента возложили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания региона Александр Котов и врио командира 76-й десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизии Дмитрий Васильев.

«Память о героях – это не только даты и памятники. Это наша общая ответственность перед теми, кто подарил нам мирное небо. Пусть эта память живёт в сердцах, в семейных рассказах и в делах каждого из нас», – подчеркнули участники памятных акций.