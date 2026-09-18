Талисман выборов побывал более чем на 30 избирательных участках в Псковской области

21:41, 18 сентября 2026, ПАИ

Талисман выборов – Барсик – присоединился к дням голосования в Псковской области и сразу стал одним из самых ярких участников процесса. В первый день он успел побывать более чем на 30 избирательных участках в Пскове, Псковском муниципальном округе и Великих Луках. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облизбиркома.



Фото: пресс-служба облизбиркома



Фото: пресс-служба облизбиркома



Фото: пресс-служба облизбиркома



Фото: пресс-служба облизбиркома



Фото: пресс-служба облизбиркома









Барсик не просто сопровождал ход голосования, а активно взаимодействовал с участниками процесса.

«Наш пушистый талисман знакомился с избирателями, общался с членами УИК, позировал для совместных фото и заряжал всех отличным настроением (и не только на участках)», – отметил в облизбиркоме.

Трёхдневное голосование началось в Псковской области сегодня, 18 сентября, в 08:00. Жители региона вместе со всей страной выбирают депутатов Государственной Думы девятого созыва, также в Псковской области проходят выборы Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва и дополнительные выборы депутатов собраний депутатов Новоржевского, Невельского и Псковского муниципальных округов.

Избирательные участки будут работать 18, 19 и 20 сентября с 08:00 до 20:00. Всего в Псковской области открылось 567 избирательных участков. На каждом из них установлено видеонаблюдение или видеорегистрация, а сигнал с 211 участков будет поступать в Центр общественного наблюдения.

Псковичи могут проголосовать непосредственно на участке, на дому по предварительной заявке или дистанционно в электронном формате. В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) примет участие 53 791 избиратель. Проголосовать дистанционно можно на платформе vybory.gov.ru.

ДЭГ доступно с 08:00 18 сентября до 20:00 20 сентября. При этом участники дистанционного голосования смогут отдавать свои голоса и ночью.

По данным на конец дня, в голосовании приняло участие 104 712 человек – это 21 % от общего количества избирателей (с учётом ДЭГ).