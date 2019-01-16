Вечер памяти пройдет в Псковской литературной гостиной 17 января

10:51, 16 января 2019, ПАИ

17 января в 18:00 в Литературной гостиной псковских писателей (Рижский проспект, 64) пройдёт первая в этом году встреча поэтов и прозаиков области. Как сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Союза писателей России, по многолетней традиции вечер будет посвящён памяти ушедших псковских литераторов.

«Именно их стихи и проза будут звучать в зале», – рассказали организаторы.

Отмечается, что с 2009 по 2018 год ряды псковской писательской организации покинули 12 прозаиков и поэтов. В прошедшем году скончались псковская поэтесса Татьяна Гореликова, прозаик и публицист, бывший настоятель Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря архимандрит Тихон (Секретарёв). В 2016 году ушёл из жизни Иван Калинин, в 2014 году — Николай Гончаров, в 2013 году — Николай Новиков и Мария Сосновских, в 2012 — Владимир Курносенко, в 2011 – Виктор Русаков.

«Этот скорбный список можно продолжать и продолжать… И он будет продолжен на вечере памяти. Кроме произведений авторов, прозвучат рассказы о них, воспоминания коллег, учеников, единомышленников. Вечер начнётся с молитвы, зажжётся свеча, которая будет гореть до окончания литературных чтений», – добавили в пресс-службе.