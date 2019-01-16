Более 400 нелегальных мигрантов выдворили псковские приставы за пределы России в 2018 году

11:30, 16 января 2019, ПАИ

В 2018 году судебные приставы УФССП России по Псковской области выдворили за пределы Российской Федерации 404 нелегальных мигранта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления, административному выдворению подвергались граждане Вьетнама, Белоруссии, Бангладеша, Индии, Египта, Алжира, Шри-Ланки, Ирака.

В УФССП отметили, что чаще всего иностранные граждане нарушают режим пребывания, либо правила въезда в Российскую Федерацию. Суд таким нелегальным мигрантам назначает наказание в виде административного штрафа и принудительного выдворения за пределы Российской Федерации. Вновь попасть в Россию они смогут уже только через 5 лет.