Программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля

13:51, 16 января 2019, ПАИ

Опубликована программа XXVI Пушкинского театрального фестиваля, который пройдет с 8 по 16 февраля в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина.

Программа спектаклей

8 февраля (пятница)

19:00 - «Выстрел» по А. С. Пушкину, Театр юного зрителя (Казань)

9 февраля (суббота)

14:00 - «Гробница малыша Тутанхамона» по Оливии Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Псков)

18:00 - «А.С. Пушкин. Из повестей Белкина» по А. С. Пушкину, Музейно-театральный проект Государственного музея А. С. Пушкина (Москва)

20:00 - «Гробница малыша Тутанхамона» по Оливии Дюфо, Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина (Псков)

10 февраля (воскресенье)

17:00 - «Мещане» по пьесе Максима Горького, Театр на Васильевском (Санкт-Петербург)

18:00 - «А. С. Пушкин. Из повестей Белкина» по А. С. Пушкину, Музейно-театральный проект Государственного музея А. С. Пушкина (Москва)

21:00 - «Женитьба», по Н. В. Гоголю, Театр Nottara (Бухарест, Румыния)

11 февраля (понедельник)

18:00 - «Видимая сторона жизни», проект Бориса Павловича и Яны Савицкой (Киров – Петербург)

19:00 - «Пушкин. Борис Годунов (Спектакль, который никогда не будет поставлен)», по А. С. Пушкину, «Наш театр» (Санкт-Петербург)

21:00 - «Свидетельские показания» по Д. Данилову, «Театр на крыше» (Красноярск)

12 февраля (вторник)

19:00 - «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» по О. Михайлову, творческое объединение Granart (Нижний Новгород)

13 февраля (среда)

19:00 - «Морфий» по М. Булгакову, «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург)

14 февраля (четверг)

19:00 - «Морфий», «Этюд-Театр» (Санкт-Петербург)

15 февраля (пятница)

15:00 - «Собачье сердце» по М. Булгакову, Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск)

19:00 - «Собачье сердце» по М. Булгакову, Сахалинский международный театральный центр имени А. П. Чехова (Южно-Сахалинск)

16 февраля (суббота)

18:00 - «Ревизор» по Н. В. Гоголю, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина (Псков).

Заказ и бронирование билетов здесь >>>

Программа лекций

9 февраля (суббота)

16:00 - лекция «Анатолий Эфрос и Дмитрий Крымов: постановки русской классики в эпоху драматического и постдраматического театра», лектор – профессор ГИТИСа Анна Степанова. Вход свободный.

10 февраля (воскресенье)

13:00 - лекция «Пушкин в зарубежных экранизациях», лектор – доцент Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатор российской секции ФИПРЕССИ Алексей Гусев. Вход свободный.

11 февраля (понедельник)

14:00 - лекция «Советская послевоенная драматургия: магистральный сюжет», лектор – доцент ГИТИСа, помощник художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам Павел Руднев. Вход свободный.

13 февраля (среда)

17:00 - лекция «Шекспир в современном театре», лектор – заслуженный деятель науки РФ, профессор ГИТИСа, заведующий сектором современного искусства Запада Института искусствознания, лауреат Премии имени Станиславского, премии «Чайка» и других наград Алексей Бартошевич. Вход свободный.

16 февраля (суббота)

12:00 - творческая встреча с писателем Валентином Курбатовым. Вход свободный.

15:00 - лекция «Трагический модус художественности в «Борисе Годунове» Пушкина», лектор – ректор Новосибирского театрального института Яна Глембоцкая. Вход свободный.

Поскольку количество мест на лекции ограничено, необходимо заранее записываться в предварительные списки.

Программа выставок

8 февраля (пятница)

18:00 - Эмиль Капелюш «Свободные элементы». Открытие выставки.

Напомним, Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. Это единственный театральный форум, который сочетает в себе теорию и практику постижения театра Пушкина, то есть не только спектакли, но и творческие лаборатории. Традиционно в программе художественные выставки, презентации инсталляций, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами, писателями и медиа-персонами.

За годы проведения Пушкинского фестиваля на его площадках выступали лучшие театры России, Франции, Англии, Швейцарии, Голландии, Шотландии, Германии, Эстонии, Латвии и других стран.

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области.