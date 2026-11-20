Псковичам напомнили, почему антибиотики нельзя запивать соком и сочетать с алкоголем

17:06, 20 ноября 2026, ПАИ

Антибиотики необходимо запивать только водой, а принимать – строго по часам и в соответствии с назначением врача. Нарушение этих правил может снизить эффективность лечения и привести к нежелательным последствиям для здоровья. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт регионального минздрава Екатерина Астафьева в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88,3 FM).

По словам специалиста, некоторые антибиотики могут вступать в нежелательные реакции с соками, молоком и другими напитками. Поэтому таблетки следует запивать обычной водой.

Отдельно врач предупредила об опасности сочетания лекарств с алкоголем. Некоторые антибиотики взаимодействуют со спиртным, из-за чего действие препарата может свестись к нулю. Кроме того, и алкоголь, и лекарства создают нагрузку на печень.

«Если есть проблемы с печенью, эксперименты с алкоголем и таблетками могут привести к печёночной недостаточности. Человек пожелтеет, его начнёт тошнить, и всё может закончиться госпитализацией», – рассказала Екатерина Астафьева.

Не менее важно соблюдать время приёма препарата. Концентрация антибиотика в организме должна оставаться на определённом уровне, поэтому нельзя пропускать таблетки или принимать их с большими отклонениями от установленного графика. В некоторых случаях из-за нарушения схемы лечения медикам приходится менять препарат, поскольку прежний перестаёт действовать.

Терапевт подчеркнула, что антибиотик должен подбирать врач: именно специалист определяет необходимый спектр действия лекарства и схему его применения.

При этом важнейшей мерой профилактики заболеваний остаётся забота о собственном здоровье. Екатерина Астафьева посоветовала псковичам следить за образом жизни, поддерживать иммунитет и регулярно проходить диспансеризацию.