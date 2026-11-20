С 1 марта 2027 года операторы связи будут предупреждать россиян о звонках из-за рубежа

16:24, 20 ноября 2026, ПАИ

С 1 марта 2027 года российские мобильные операторы будут предупреждать абонентов о звонках с иностранных номеров. Правила маркировки таких вызовов утвердило правительство РФ, сообщили в Минцифры. Услуга будет бесплатной, уточняет «Интерфакс».

При входящем звонке на экране телефона появится надпись «Иностранный вызов». Если технические возможности позволят, оператор также укажет страну, из которой поступает вызов. Общая длина уведомления не превысит 32 символов.

На стационарных телефонах предупреждение будут передавать голосовым сообщением, если оборудование поддерживает такую функцию.

В Минцифры рассчитывают, что нововведение поможет снизить риск телефонного мошенничества. Злоумышленники нередко используют зарубежные номера, которые внешне похожи на российские, чтобы ввести людей в заблуждение.

Маркировка иностранных вызовов входит во второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством – «Антифрод 2.0», принятый в июне 2026 года. Первый пакет, включавший около 30 инициатив, заработал в 2025 году. Сейчас ведомства обсуждают третий пакет мер.