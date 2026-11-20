Вакцинация и здоровый образ жизни: как реже прибегать к антибиотикам

16:42, 20 ноября 2026, ПАИ

Вакцинация, в том числе прививка от гриппа, помогает снизить риск инфекционных заболеваний и необходимость последующего применения антибиотиков. Об этом рассказала заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы, главный внештатный терапевт регионального министерства здравоохранения Екатерина Астафьева в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88,3 FM).

По словам специалиста, антибиотики не должны становиться первым средством при любом заболевании. Существуют и другие препараты и методы поддержки организма, которые могут применяться до назначения антибиотиков. Среди них – противовоспалительные средства, витамины и иммунопрофилактика.

«Всё это поддерживает собственные ресурсы организма и даёт дополнительные возможности для борьбы с болезнью», – отметила Екатерина Астафьева.

Медик напомнила, что антибиотики действуют на бактерии, а не на вирусы. Поэтому важная задача профилактики – не допустить, чтобы вирусная инфекция осложнилась бактериальной.

Одним из способов профилактики врач назвала вакцинацию, в частности от гриппа. Она также отметила, что после отмены свободной продажи антибиотиков в аптеках несколько лет назад злоупотребление этими препаратами стало встречаться реже. При этом вырос интерес пациентов к противовирусным лекарствам.

Ещё одной альтернативой антибиотикам в определённых случаях могут быть бактериофаги – вирусы, которые поражают бактерии. Их часто применяют при лечении лор-заболеваний. Однако у такого метода есть ограничения: бактериофаги стоят дорого и требуют особых условий хранения.

Астафьева подчеркнула, что поддерживать здоровье и иммунитет с помощью образа жизни и профилактики выгоднее, чем бороться с последствиями заболеваний и бесконтрольного применения лекарств.