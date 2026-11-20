Псковским предпринимателям предложили зарабатывать на объектах интеллектуальной собственности

17:00, 20 ноября 2026, ПАИ

Предприниматели в Псковской области проявляют высокий интерес к инструментам защиты и монетизации объектов интеллектуальной собственности. Об этом сообщил руководитель правового экспертно-аналитического направления РЦИС Никита Согрин в интервью в выездной студии телеканала «Первый Псковский» на форуме «Наследие и инновации: формула роста в эпоху ИИ и новых коллабораций» в рамках Недели креативной экономики.

По его словам, в регионе действительно много творческих предпринимателей, которые используют создаваемые ими объекты интеллектуальной собственности в коммерческой деятельности. «Неожиданный, наверное, для многих аспект: не потерять – это тоже заработать. Транзакционные издержки, возможные судебные иски и компенсации, которые начисляются за нарушения чужих прав, – это деньги, которые можно сэкономить, а значит, заработать», – отметил Никита Согрин.

Он также подчеркнул, что интеллектуальная собственность отличается от материальных объектов возможностью повторной монетизации. «Если мы продаём стакан кофе, правоотношения заканчиваются. Но если мы продаём рецептуру или описание производственного процесса, права на их использование можно продавать неоднократно – на разные территории и разным лицам, зарабатывая на одном и том же объекте, созданном единожды», – сказал эксперт.

Никита Согрин привёл пример: производитель игрушек может продавать не только сами игрушки, но и 3D-модели, используемые для их создания. «Интеллектуальная собственность есть в каждом бизнесе. Почему бы не относиться к ней как к самостоятельному активу?» – добавил он. По его словам, самый распространённый пример – франчайзинг, который строится вокруг товарного знака и позволяет масштабировать бизнес за счёт объектов интеллектуальной собственности.

Неделя креативной экономики проходила в Пскове с 16 по 19 ноября. В её программу вошли молодёжный фестиваль «Место встречи: творчество как бизнес», воркшоп «Креативный компас: путь творца», образовательный интенсив и музыкальный шоу-кейс «За музыкой».

Мероприятия объединили представителей творческих профессий, предпринимателей, экспертов образовательных организаций и органов власти. Их цель – содействовать развитию креативного предпринимательства, укреплению профессиональных связей и созданию условий для реализации творческого потенциала в регионе.

Неделя креативной экономики прошла при поддержке центра «Мой бизнес» Псковской области в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».