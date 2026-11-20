Умерла доцент ПсковГУ Наталья Яковлева

17:09, 20 ноября 2026, ПАИ

Кандидат педагогических наук, доцент кафедры филологии, коммуникаций и русского языка как иностранного Псковского государственного университета Наталья Ивановна Яковлева ушла из жизни 19 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Наталья Ивановна работала в ПсковГУ с 1979 по 2019 год. Она была ведущим методистом кафедры, преподавала методику русского языка, отвечала за педагогическую практику студентов в школах города и области. Кроме того, она работала в сфере повышения квалификации учителей, была членом областного жюри конкурса «Учитель года».

С 2004 по 2018 год Наталья Ивановна входила в состав государственной экзаменационной комиссии Псковской области, возглавляла комиссию по русскому языку. Она была связующим звеном между университетом и школьным сообществом.

Отпевание Натальи Яковлевой состоится в церкви Воскресения Христова на кладбище Орлецы-1 в воскресенье, 22 ноября, в 12:00.