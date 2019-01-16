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Женщина-водитель Ford получила травмы при столкновении с ГАЗом на улице Поземского в Пскове

15 января в 10:05 в Пскове у дома № 123 по улице Леона Поземского ГАЗ-А64R42 при выезде на дорогу с прилегающей территории не пропустил Ford Fusion и врезался в него. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ДТП пострадала 54-летняя водитель Ford.

В этот же день в 7:50 у дома № 13 по улице Леона Поземского Ford 222701 не уступил дорогу ВАЗ-21150, пользующемуся преимуществом проезда перекрестка, и столкнулся с ним. Пострадал 21-летний водитель ВАЗа.

Напомним, еще одно ДТП произошло в 22:00 у дома № 1 по площади Ленина: автобус Mercedes 345 сбил 34-летнего мужчину, который находился на остановке и при подъезде автобуса упал на проезжую часть. Он госпитализирован.

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