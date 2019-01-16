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Общество

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил члена общества жителей блокадного Ленинграда с 90-летием

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев поздравил с 90-летием жительницу Пскова, члена общества жителей блокадного Ленинграда Алину Мизинкину, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

«Вы совершили подвиг. Те, кто тогда отстоял Ленинград и пережил ужасные времена блокады - настоящие герои. Примите моё глубочайшее почтение и самые искренние поздравления. 90 лет - это большой срок, вы являетесь примером для всех нас», - сказал Владимир Воробьев и пожелал имениннице крепкого здоровья, бодрости духа и как можно больше поводов для радости, а также вручил поздравительный адрес главы города и президентский конверт.

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