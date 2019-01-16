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«Закладчик» наркотиков предстанет перед судом в Великих Луках

В Великих Луках перед судом предстанет мужчина по обвинению в серии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В ходе расследования установлено, что в июле 2017 года неизвестный человек создал и возглавил преступное сообщество, члены которого занимались сбытом на территории Псковской области запрещенных в Российской Федерации наркотических средств. Они реализовывались через установку закладок с использованием специального сайта в Интернете, а также автоматизированных аккаунтов одного из мессенджеров и электронных платежных систем для приема денег от покупателей при проведении сделок.

В ноябре 2017 года обвиняемый, находясь в Великих Луках, вошел в число так называемых «закладчиков» наркотических средств. В декабре того же года его задержали полицейские. Таким образом, действуя в составе преступного сообщества, фигурант совершил на территории Великих Лук более 30 преступлений, связанных со сбытом наркотиков.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Великолукский городской суд.

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