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Псковские легкоатлеты завоевали медали на Всероссийских соревнованиях в Екатеринбурге

Псковские спортсмены завоевали медали на Всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова», которые прошли в январе в Екатеринбурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Псковской области. 

Мастер спорта международного класса РФ Константин Шабанов стал лучшим в барьерном спринте на дистанции 60 метров. Его результат — 7.81. «Бронзу» соревнований в беге с барьерами на дистанции 60 метров получил мастер спорта РФ Филипп Шабанов с результатом 8.09.

Константин Шабанов подчеркнул, что в «Рождественских стартах», которые являются началом сезона, принимает участие уже 7-й год. «К сезону готов. Я с одинаковым вниманием отношусь и к зимним, и к летним стартам. Хотя, конечно, в начале сезона всегда непросто и всегда есть, над чем работать», — отметил спортсмен.

«Оба спортсмена хорошо готовы к сезону. Мы много работали, было несколько сборов как в нашей стране, так и за рубежом. Но уровень подготовки будем еще наращивать», — отметил тренер спортсменов Георгий Шабанов. Он подчеркнул, что соревнования в Екатеринбурге рассматривает как подготовку к главному российскому старту зимнего сезона — Чемпионату России в помещении, который пройдет в феврале в Москве.

Отметим, что Всероссийские соревнования «Рождественские старты. Мемориал Э. С. Яламова» прошли в Екатеринбурге в 28-й раз. В различных видах спортивной программы приняли участие более 100 ведущих спортсменов страны.

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