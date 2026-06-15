ФК «Динамо-Брянск» с псковским футболистом вышел в группу «Золото» Второй лиги

15:07, 15 июня 2026, ПАИ

Футбольный клуб «Динамо-Брянск» с псковским футболистом Владиславом Дрогуновым в составе занял первое место по итогам весенней части сезона первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «А» в группе «Серебро». Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Команда по итогам прошлого сезона заняла первое место во Второй лиге «Б», получив повышение в «Серебро». А теперь выиграла и это первенство, выйдя в группу «Золото». Далее динамовцы потенциально имеют шанс выйти в Первую лигу.

В активе брянского клуба 11 побед, три ничьи и четыре поражения. Дрогунов провёл восемь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

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