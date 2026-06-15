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Псковский боксёр Кулаков примет участие в Кубке Вооружённых сил РФ

Псковский боксёр Артур Кулаков примет участие в Кубке Вооружённых сил России в составе команды воздушно-десантных войск. Соревнования пройдут в Саратове с 16 по 20 июня. Об этом в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте» сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.

Артур Кулаков. Фото: Федерация бокса России

Завтра, 16 июня, состоится открытие соревнований и пройдут предварительные бои, они продолжатся 17 и 18 июня. 19 июня запланированы полуфинальные схватки, а 20 июня – финальные.

Среди почетных гостей – российские спортсмены: Александр Лебзяк, Денис Лебедев, Роман Андреев, Андрей Курнявка, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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