Псковский боксёр Кулаков примет участие в Кубке Вооружённых сил РФ

14:26, 15 июня 2026, ПАИ

Псковский боксёр Артур Кулаков примет участие в Кубке Вооружённых сил России в составе команды воздушно-десантных войск. Соревнования пройдут в Саратове с 16 по 20 июня. Об этом в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте» сообщил тренер спортсмена Вадим Голик.

Завтра, 16 июня, состоится открытие соревнований и пройдут предварительные бои, они продолжатся 17 и 18 июня. 19 июня запланированы полуфинальные схватки, а 20 июня – финальные.

Среди почетных гостей – российские спортсмены: Александр Лебзяк, Денис Лебедев, Роман Андреев, Андрей Курнявка, а также генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

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